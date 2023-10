Israele: raid su Gaza, decine di morti al mercato di Jabalya

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato questa mattina "l'assedio completo" della Striscia di Gaza

Di: Redazione Sardegna Live, foto Gazzetta di Mantova

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato questa mattina " l'assedio completo " della Striscia di Gaza . " Ho ordinato il completo assedio: non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina. Tutto è chiuso ", ha aggiunto Gallant dopo una consultazione di sicurezza al Comando Sud di Beersheba. " Stiamo combattendo animali umani e ci comporteremo di conseguenza ", ha detto, citato dai media.

Aerei israeliani hanno bombardato nel primo pomeriggio il mercato ortofrutticolo di Jabalia , nel nord della Striscia, in quel momento molto affollato.

Lo testimonianze pubblicate secondo cui sul posto ci sono decine di cadaveri. In seguito l'ospedale di Gaza ha riferito che i morti sono oltre 50. Gli abitanti del posto - secondo le stesse fonti - hanno prestato soccorso ai feriti.

Secondo il Washington Post, gli Usa si aspettano una vasta operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore . Israele avrebbe infatti chiesto agli Usa missili per l'Iron Dome, bombe di piccolo diametro, munizioni per mitragliatrici e una maggiore cooperazione nella condivisione di informazioni di intelligence per rispondere al durissimo attacco di Hamas.