Coronavirus. Si aggravano le condizioni di Boris Johnson: Premier del Regno Unito in terapia intensiva

Il premier britannico è risultato positivo al Covid-19 quasi due settimane fa

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono aggravate le condizioni di salute di Boris Johnson. Il premier del regno Unito qualche ora fa è stato trasferito ne reparto di Terapia intensiva dell'ospedale St Thomas di Londra.

"Le sue condizioni sono peggiorate nel pomeriggio", ammettono da Downing Street, dopo una giornata di smentite sul politico britannico risultato positivo al Coronavirus 11 giorni fa. L’uomo all’inizio dell’epidemia aveva fatto infuriare tante persone con alcune dichiarazioni sconvolgenti. Aveva detto che non avrebbe chiuso scuole e università e che gli inglesi si sarebbero dovuti abituare a perdere i propri cari a causa del virus.

Durante il periodo di assenza di Johnson prenderà le sue deleghe al ministro degli Esteri Dominic Raab. Secondo fonti di Downing Street, Johnson sarebbe in terapia intensiva ma non sottoposto a un ventilatore per l'ossigeno.