"Sintomi persistenti", Boris Johnson ricoverato in ospedale

Downing Street: "Rimane responsabile del governo". Trump: "Prego per lui"

Di: Redazione Sardegna Live

Il premier britannico Boris Johnson ha trascorso la notte in un ospedale del centro di Londra. I persistenti sintomi da coronavirus hanno determinato il trasferimento in ospedale domenica, è stato sottoposto a esami e sarà seguito più attentamente. Downing Street insiste sul fatto che rimane "responsabile del governo".

Johnson era in isolamento in una zona separata di Downing Street, dopo che una decina di giorni fa era risultato positivo al test. Ha ancora una temperatura elevata e quindi i suoi medici hanno deciso che dovesse essere portato in un ospedale, di cui non è stato resto noto il nome (ma potrebbe essere il St Thomas a Westminster).

Il governo insiste che si tratta di una decisione a titolo "precauzionale". Intanto, oggi, è stato il ministro degli Esteri Dominic Raab a presiedere la riunione dell'esecutivo.

Donald Trump ha commentato la notizia: "E' un grande leader, un grande gentilumo. E' impegnato nella sua battaglia contro il virus. Tutti gli americani pregano per lui, sono fiducioso che si riprenderà, è una persona forte".