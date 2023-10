Mamma 26enne muore in palestra colpita da un attrezzo

Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di un colpo alla testa

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Diana Luz Ruiz Caballero, 26 anni, è morta lo scorso lunedì, 25 settembre, mentre si allenava su una dei macchinari in una palestra a Trujillo, in Perù.

Alcuni testimoni, come riporta Leggo, avrebbero riferito al media “Infobae” che “la causa della tragedia è stato un colpo alla testa che Diana ha subito entrando in contatto con uno degli attrezzi della palestra”. L’allarme del personale della struttura è scattato immediatamente, ma nonostante i soccorritori siano arrivati subito sul posto, non sono riusciti a salvare la vita della giovane. Diana era un'insegnante di scuola elementare e mamma di due bambini.

Sotto la lente degli investigatori ogni dettaglio che potrebbe essere utile a ricostruire esattamente la vicenda. La polizia ha escluso l'ipotesi di una rissa con altre persone in palestra.