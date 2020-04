Coronavirus, la Spagna supera l'Italia per contagi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 932 decessi

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Oltre 10mila morti e più casi positivi dell'Italia. È il quadro dell'emergenza coronavirus in Spagna, come si legge nell'edizione online di El Pais. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 932 decessi, per un totale di 10.935, secondo i dati del ministero della Salute.

I casi positivi sono 117.710, i guariti sono oltre 30.000. In ospedale, i ricoverati sono oltre 56.000.

Solo ieri altre 7.472 persone sono risultate positive ai test per il nuovo coronavirus. Secondo dati riportati dai media spagnoli, in totale nella regione di Madrid - la più colpita - si registrano 4.483 decessi dei 10.935 totali confermati dal ministero della Sanità e 34.188 casi degli oltre 117mila in tutta la Spagna. E' sempre da qui, sottolineano i media locali, che arrivano anche le notizie di 13.850 persone guarite del totale di 30.513. El Pais sottolinea come nelle ultime 24 ore a Madrid si siano registrati 308 decessi e 2.033 nuovi casi di Covid-19, mentre sono i 1.506 pazienti in terapia intensiva.

In Italia. Sono quasi 14mila i morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 760 persone, per un totale di 13915 decessi dall'inizio dell'emergenza. I guariti in totale sono 18278 (+1431).

Le persone attualmente positive sono 83.049 (+2477). In isolamento domiciliare 50456, mentre sono 28540 i ricoverati con sintomi: di questi, 4053 (+18) sono in terapia intensiva. In tutto sono stati eseguiti 581232 tamponi. Superata la soglia dei 115mila casi dall'inizio dell'emergenza: ad oggi sono 115242.