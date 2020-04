Coronavirus. A Berlino multe fino a 500 euro per la violazione della distanza sociale

La Germania ha esteso almeno fino al 19 aprile le sue misure di allontanamento

Di: Redazione Sardegna Live

Il mancato rispetto della distanza minima di 1,5 metri per combattere la pandemia del nuovo coronavirus sarà punito a Berlino con una multa fino a 500 euro, lo ha annunciato il municipio della capitale tedesca.

La Germania ha esteso almeno fino al 19 aprile le sue misure di allontanamento sociale e restrizioni (chiusura di scuole, ristoranti, luoghi culturali, bar, club ...). Sono vietate riunioni di più di due persone.

Se non vi è alcun confinamento totale nella capitale, gli abitanti sono comunque invitati a rimanere a casa e non uscire tranne per fare shopping, consultare un medico o fare una passeggiata in un parco, a una buona distanza dagli altri.

"Chiunque lasci la propria casa senza un valido motivo dovrà pagare tra 10 e 100 euro di multe", ha anche avvertito il sindaco socialdemocratico di Berlino, Michael Müller.