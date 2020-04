Coronavirus. Rifiuta ventilatore polmonare, muore a 90 anni: “Usatelo per quelli più giovani”

Hoylaerts è deceduta due giorni dopo essere stata messa in isolamento.

Di: Redazione Sardegna Live

«Ho avuto una bella vita, usate il ventilatore per i più giovani»: è stata questa la volontà di una donna belga di 90 anni, Suzanne Hoylaerts, di Lubbek, nel Brabante fiammingo, morta nei giorni scorsi a causa del Covid-19. La vicenda è stata riportata dalla figlia dell’anziana che aveva cercato assistenza medica dopo aver sofferto di mancanza di appetito e di una crisi respiratoria. È stata ricoverata in ospedale dove è risultata positiva al virus. Secondo quanto riferito, ha detto ai medici dell'ospedale: «Non voglio usare la respirazione artificiale. Usatelo per i pazienti più giovani. Ho già avuto una bella vita».

E così la Hoylaerts è deceduta due giorni dopo essere stata messa in isolamento. Sua figlia sconvolta, Judith, ha dichiarato al quotidiano olandese Het Laatste Nieuws: «Non ho potuto dirle addio e non ho avuto nemmeno la possibilità di partecipare al suo funerale». Secondo Judith, la famiglia era sconcertata dal modo in cui la madre avrebbe potuto contrarre il virus poiché era rimasta a casa e stava rispettando attentamente le misure di blocco. In Belgio secondo l'ultimo bilancio ufficiale si contano 705 morti.