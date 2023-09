Dedica un post sul suo Rottweiler: “È come un figlio”. Poco dopo il cane la sbrana

La donna rischia ora l'amputazione di un braccio

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Sta suscitando molto scalpore in Australia il caso di Nikita Piil, 31enne sbranata da uno dei suoi cani, di razza Rottweiler, a cui poco prima aveva dedicato un post pieno d’amore.

Nella dolcissima dedica la donna scriveva che l’animale fosse per lei come un figlio oltre che tutto il suo mondo, ma ora proprio a causa del suo cane rischia di perdere un braccio. La notizia, che ha fatto il giro del web, in Italia è stata riportata da Dayitalianews e da Leggo.

L’amore della donna nei confronti dei cani e in particolare per i suoi due Rottweiler, era noto a chiunque la conoscesse, così come l’enorme dedizione che metteva nella loro cura. Non è ancora ben chiaro cosa sia successo prima dell’aggressione, ma molto probabilmente la 31enne avrebbe cercato di sedare una lite tra i due animali, finendo con l’essere aggredita.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa di Nikita, che hanno sentito le sue urla disperate. Quando la polizia è giunta sul posto, il cane ancora non mollava la presa e glI agenti sono stati costretti ad abbatterlo con un colpo di pistola. L’altro Rottweiler si trova ora sotto custodia in attesa della conclusione delle indagini in corso.