Francia: Iphone 12 ritirato dal mercato, emette troppe radiazioni

Ordinanza emessa dall’agenzia francese che controlla le frequenze radio

Di: Redazione Sardegna LIve

L’ANFR (agenzia francese che controlla le frequenze radio) ha emesso un’ordinanza che impone ad Apple di ritirare dal commercio gli iPhone 12 e modificare quelli già venduti, poiché emetterebbero radiazioni oltre i limiti consentiti dalla legge.

Secondo l’agenzia, infatti, i test di laboratorio indicano che quando il telefono si trova a contatto diretto col corpo, questo assorbirebbe 5,74 watt per kg, oltre il limite europeo di 4 watt per kg. Secondo il ministro dell’Economia digitale francese ha detto che basterebbe un aggiornamento di sistema per riportare in regola i livelli di energia.

Apple ha contestato i dati, dicendo di aver presentato all’agenzia numerosi test condotti sia da Apple sia da laboratori indipendenti che indicano che i livelli di energia emessi dai dispositivi sarebbe al di sotto dei limiti di legge.