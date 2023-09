Vino da 2 euro viene travasato in un'altra bottiglia e vince una medaglia d'oro

Si tratta del concorso “Gilbert & Gaillard International Wine Competition” di Hong Kong

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

A ricevere la medaglia d’oro al concorso “Gilbert & Gaillard International Wine Competition” di Hong Kong è stata una bottiglia di vino di bassa qualità, acquistata in un supermercato al costo dell’equivalente di 2,50 euro. Un risultato bizzarro, conseguenza di uno scherzo realizzato da parte della trasmissione belga “On n’est pas des pigeons”, programma dell’emittente RTBF.

Come comunica il sito Gambero Rosso, a vincere è stato un vino prodotto da vinacce pressate cui viene aggiunto zucchero e acqua che, prima di essere spedito, è stato travasato in una bottiglia costruita ad hoc, con un' etichetta finta e il nome di una cantina inesistente e dal nome altisonante “Le Château Colombier”.

Il vino è stato poi inviato tramite pacco espresso. “Abbiamo scelto Gilbert et Gaillard perché distribuiscono medaglie ogni tre mesi. Prima di tutto ciò, c’è un solo controllo: devi far analizzare il tuo vino in un laboratorio e provvedere a indicare caratteristiche quali livello di alcol e zucchero. Anche questo costa, 20 euro. Ma anche in questo caso c’è un modo per imbrogliare: si potrebbe inviare quello che si vuole”, ha spiegato Sam Hosni ai telespettatori, come riporta ancora Gambero Rosso.

Il finto “Château Colombier” ha portato così a casa una medaglia d’oro, in quanto è stato giudici un vino di ottimo livello. “Colore rosso granato brillante. Naso timido che combina frutta a nocciolo, ribes, rovere discreto. Palato soave, nervoso e ricco, con profumi giovani e puliti che promettono una bella complessità. Evoluzione su spezie fini e un tocco di fuliggine. Molto interessante", ha affermato la commissione.