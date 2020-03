La Germania prorogherà l'isolamento almeno fino al 20 aprile

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

La Germania prorogherà l'isolamento almeno fino al 20 aprile. "Fino ad allora le misure restrittive introdotte per fare fronte all'epidemia di coronavirus rimarranno in vigore. Non ci sarà alcun allentamento fino a quella data", ha spiegato Helge Braun, capo di gabinetto della cancelleria, in un'intervista a Tagesspiegel.

Per le persone anziane e immunodepresse le misure per la protezione dal contagio dovranno valere molto più a lungo, fino a quando non sarà disponibile un vaccino, ha aggiunto Braun.