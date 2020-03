Coronavirus. Potrebbe uccidere oltre 81 mila americani nei prossimi 4 mesi

Ecco le previsioni emerse dall'analisi svolta presso la University of Washington School of Medicine

Di: Redazione Sardegna Live

Il coronavirus potrebbe uccidere oltre 81 mila americani nei prossimi 4 mesi e non si placherà plausibilmente prima di giugno. Sono le previsioni emerse dall'analisi svolta presso la University of Washington School of Medicine.

Secondo lo studio, riportato dalla Reuters, ci saranno plausibilmente morti fino a luglio e i decessi complessivi si stimano in un range molto ampio, da un minimo di 38.000 a un massimo di 162.000. Condotto da Christopher Murray, direttore dell'Institute for Health Metrics and Evaluation, lo studio mostra che al momento del picco dei contagi il numero dei pazienti malati potrebbe superare quello dei posti letto disponibili di qualcosa come 64 mila unità e serviranno circa 24 mila ventilatori, che già scarseggiano ora nelle zone più duramente colpite come l'area di New York.

Secondo i ricercatori è cruciale rispettare le misure di distanziamento e prevenzione per favorire il contenimento dell'epidemia e quindi scongiurare la saturazione dei servizi sanitari dei diversi stati americani.