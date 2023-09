Pentagono lancia un sito sugli ufo: "Siamo impegnati alla trasparenza"

Di: Arianna Zedda

Il Pentagono ha lanciato un nuovo sito per fornire agli utenti tutte le informazioni possibili desecretate sugli ufo.

Sulla pagina verranno messi a disposizione anche video e foto e verranno date risposte alle domande più comuni sugli Ufo.

"Quest’autunno - spiegano al Dipartimento - in linea con la sezione 1673 del National Defense Authorization Act per l’anno fiscale 2023, l’AARO lancerà uno strumento di segnalazione sicuro sul sito web per consentire agli attuali e agli ex dipendenti del governo degli Stati Uniti, ai membri del servizio o agli appaltatori che sono direttamente a conoscenza di programmi o attività del governo degli Stati Uniti di contattare direttamente l’AARO per fare una segnalazione".

E ancora: "Il dipartimento sta effettuando le verifiche finali per garantire che il meccanismo di segnalazione sia conforme al Privacy Act del 1974, al Whistleblower Protections Enhancement Act del 2012, al Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act del 2002 (No FEAR Act) e al Paperwork Reduction Act del 1995. Nel frattempo, gli attuali membri del servizio americano, i dipendenti del governo degli Stati Uniti e gli aviatori civili sono incoraggiati a continuare a utilizzare i meccanismi di segnalazione esistenti a loro disposizione attraverso le loro organizzazioni. Nei prossimi mesi verrà annunciato un meccanismo di segnalazione per il pubblico in generale". Infine. "Il Dipartimento si impegna a garantire la trasparenza nei confronti del popolo americano".