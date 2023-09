Afroamericana incinta uccisa dalla Polizia negli Usa

L'omicidio è stato ripreso e documentato dalla bodycam dell’agente di Polizia e le autorità dell’Ohio hanno deciso di pubblicarlo

Di: Arianna Zedda, foto Leggo

Un omicidio è stato ripreso e documentato dalla bodycam dell'agente di Polizia e le autorità dell'Ohio hanno deciso di pubblicarlo a distanza di oltre una settimana dall'accaduto: vittima del delitto una giovane donna afroamericana, Ta'Kiya Young , madre di due bambini e incinta di sei mesi, ferma in auto nel parcheggio di uno store, a Blendon Township.

Le immagini mostrano un poliziotto avvicinarsi al finestrino di una macchina e chiedere più volte alla ragazza di uscire. "Fuori dall'auto, fuori dall'auto", le urla, ma la ragazza, 21 anni, di Columbus, si rifiuta di obbedire. La Polizia era intervenuta dopo che il dipendente di un supermercato aveva segnalato il furto di prodotti da parte di alcune persone, che poi si erano allontanate. Tra i sospettati c'era anche Young.

A un certo punto la ragazza ha acceso la macchina e ha provato ad allontanarsi. Un secondo poliziotto , che si trovava di fronte all'auto, ha puntato la pistola e ha sparato un colpo che ha centrato il vetro anteriore della macchina. L'auto ha continuato ad andare avanti per una quindicina di metri fino a fermare la corsa sul marciapiede. La scena dura venticinque secondi.

Dopo aver rotto il vetro del finestrino, aperto il veicolo ed estratto il corpo della ragazza, sono stati chiamati i soccorsi. Un medico era di passaggio ed è subito intervenuto, ma non c'è stato niente da fare: la 21enne è morta poco dopo in ospedale e la sua bambina che sarebbe dovuta nascere a novembre non è sopravvissuta .

I due poliziotti sono stati messi a riposo forzato, ma senza sospensione dello stipendio. Un'indagine interna è stata avviata per accertare se sia stata usata una forza eccessiva e non motivata. Secondo il regolamento della polizia dell'Ohio, gli agenti sono autorizzati a sparare solo quando hanno chiara la sensazione che sia l'unico modo per fermare una persona e se si sentono davvero a rischio.