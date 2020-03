Bimba con il tumore bacia il papà attraverso la finestra: l’importanza dell’isolamento

La bambina si sta sottoponendo alla chemioterapia. I genitori per proteggerla si separano

Di: Redazione Sardegna Live

Una bimba di soli 4 anni bacia il suo papà attraverso il vetro di una finestra. L’immagine è stata condivisa sul web migliaia di volte diventando l’emblema dell’importanza dell’isolamento nella lotta al coronavirus.

I genitori, una coppia scozzese, hanno scoperto che la loro bimba aveva un tumore lo scorso mese di novembre. Ora la piccola paziente si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia. La coppia per proteggere la piccola dal rischio di contagio da Coronavirus ha deciso di separarsi andando a vivere in case diverse.

Il papà ha infatti un lavoro che lo porta in contatto con moltissime persone, il che rappresenta un rischio troppo grande per le condizioni della figlia. Ora si vedono solo alla finestra o tramite videochiamata. «Spero che la nostra storia aiuti a capire l’importanza dello stare a casa - ha spiegato la mamma - purtroppo ci sono tante persone vulnerabili come nostra figlia che stanno rischiando la vita».