Superati i 300mila contagi nel mondo: Usa terzo Paese, in Spagna ospedali al collasso

Negli States 8mila nuovi casi in 24 ore

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre 25mila casi positivi di coronavirus (25.493), così gli Stati Uniti divengono il terzo Paese per numero di contagiati, dopo Cina e Italia, superando la Spagna. In appena 24 ore sono sono circa 8mila i nuovi casi. Il numero di morti è di 307.

L'Iran ha annunciato 129 decessi legati all'epidemia di Covd-19 nel Paese, portando cosi' il bilancio totale dei morti a 1.685. La Spagna ha annunciato 394 nuovi decessi legati all'epidemia di Covid-19, portando cosi' il bilancio totale dei morti a 1.720, il più alto in Europa dopo l'Italia. Un incremento del 30% rispetto a ieri. Il numero di casi confermati di contagio è salito del 14% (3.646 unità) fino a un totale di 28.572.

Tornano a salire i casi anche a Hong Kong. Le autorità sanitarie hanno confermato 44 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 317. Di questi, 29 avevano viaggiato in Europa e in Nord America di recente.

Le forze aerospaziali russe sono pronte a trasportare in Italia otto brigate mobili di medici militari, veicoli speciali per la disinfezione e altre attrezzature mediche. Ad annunciarlo è Vladimir Putin, in collegamento con Giuseppe Conte.