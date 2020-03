La Ue sospende il Patto di stabilità: "Governi potranno pompare denaro"

Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il bazooka della Bce, la Commissione Ue ha attivato la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità, che consentirà ai Governi di "pompare nel sistema denaro finché serve". Ad annunciarlo è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio diffuso su Twitter.

E' un ulteriore tentativo di rispondere all'emergenza sanitaria ed economica generata dal diffondersi del coronavirus. "Questi non sono tempi normali e non possiamo comportarci come se niente stesse succedendo. Il coronavirus sta causando dolore in tutta europa e il conto per le nostre economie sarà estremamente salato. Abbiamo già detto chiaramente che i paesi possono spendere quello che serve per affrontare questa emergenza. Ora stiamo compiendo un ulteriore passo, senza precedent", ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia.

"L'attivazione della cosiddetta 'escape clause' del patto di stabilità apre la strada a una risposta forte e coordinata all'immensa sfida economica che dobbiamo affrontare tutti insieme. Sono fiducioso che il consiglio darà il suo rapido accordo".

La decisione di far scattare la General Escape Clause era attesa ma, ha spiegato il premier italiano Conte in una intervista al Financial Times, i governi chiedono di più. Per molti capi di governo "la politica monetaria non basta, bisogna aprire le linee di credito del Mes (il Fondo salva-Stati, ndr) a tutti gli Stati membri per aiutarli a combattere le conseguenze del Covid-19 a codizione di una piena tracciabilità del mondo in cui le risorse sono spese".

E' proprio Conte, insieme a Macron, a spingere anche per un'altra soluzione storica: quella dei Coronabond. Si tratta di titoli emessi dal Mes, con l'intero blocco europeo alle spalle a garanzia, per finanziarsi a buon prezzo sul mercato e destinare fondi a superare l'emergenza.

"Il Coronavirus ha un impatto drammatico sull'economia, molti settori sono colpiti. Il lockdown è necessario ma rallenta severamente l'attività economica - ha detto von der Leyen -. La scorsa settimana ho detto che faremo tutto il possibile per sostenere l'economia e i cittadini, e oggi rispettiamo quanto detto. Gli aiuti di Stato sono i più flessibili di sempre e i vostri Governi possono dare i soldi che servono a ristoranti, negozi, imprese piccole e medie". La presidente ha ricordato poi che l'attivazione della clausola è una cosa "mai fatta prima".