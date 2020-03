Coronavirus. In Spagna oltre mille morti e 20 mila contagiati

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1141.

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Oltre 1000 morti in Spagna per coronavirus. Fernando Simon, direttore del centro di coordinamento delle emergenze, ha diffuso i dati aggiornati. Secondo l'ultimo bilancio del ministero della Salute, i decessi sono 1002, i casi positivi sono 19980 e le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1141.

IN ITALIA. Al momento 33.190 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 41.035 i casi totali.

Sono 4.440 le persone guarite. I deceduti sono 3.405.