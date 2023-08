Spara alla figlioletta di 4 mesi poi si toglie la vita: si tratta dell’oncologa Krystal Cascetta

La 40enne era esperta nella cura di tumori al seno, alle ossa, ginecologici e gastrointestinali

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Si tratterebbe di un omicidio-suicidio quello accaduto a Somers, una città a circa 50 miglia a nord-est di New York, intorno alle 7 del mattino di sabato scorso.

A compiere il doppio tragico gesto, nei confronti prima della figlioletta di appena quattro mesi e poi nei suoi confronti, è stata una rinomata oncologa di New York, Krystal Cascetta.

La donna, di appena 40 anni, era considerata molto brillante e promettente, esperta nella cura di tumori al seno, alle ossa, ginecologici e gastrointestinali

Al momento la polizia sta indagando per ricostruire l’accaduto. Come riporta Leggo, non è chiaro se qualcun altro fosse in casa in quel momento. La donna viveva in un’abitazione di lusso da un milione di dollari con il marito Tim Talty, che ha un'azienda di barrette energetiche, chiamata Talty Bar.

Cascetta era membro dell'American Society of Clinical Oncology e dell'American Society of Hematology.