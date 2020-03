Coronavirus. Il principe Alberto di Monaco positivo al Covid-19

A renderlo noto è il Principato: “Il suo stato di salute non desta preoccupazione”

Di: Redazione Sardegna Live

Il principe Alberto II di Monaco è positivo al Coronavirus. A renderlo noto è il Principato e in una nota precisa che “il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione”. Il principe aveva fatto il tampone ad inizio settimana e 3 giorni dopo il ministro di Stato, Serge Telle, (l’equivalente nel Principato del primo ministro), aveva annunciato di essere risultato positivo al test.

Ieri sera (18 marzo) il principe ha parlato in un discorso ufficiale: “Il nostro paese sta vivendo e si sta confrontando con la crisi sanitaria più grave della sua storia. Il nostro governo è preparato all’epidemia e sono state prese le disposizioni necessarie. Per rallentare il diffondersi del virus vi chiedo di rimanere a casa mentre i lavoratori della sanità e della forza pubblica stanno lavorando per voi”.