“Sono mamma e me ne pento. Rivoglio la mia vecchia vita: guardare Netflix e cenare fuori”

La toccante confessione di una donna su un blog divide il web

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

“Mia figlia ha 10 mesi, la amo più di ogni altra cosa al mondo. Mi preoccupo costantemente che le accada qualcosa di brutto. È una bambina adorabile, brillante, felice, dolce e abbastanza indipendente. Ma non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che mi pento di averla”.

Comincia così la confessione di una donna inglese sul blog "Mumsnet", in cui ha spiegato, probabilmente cercando conforto, quanto le manchi la sua vita passata da quando ha avuto una bimba.

Lo sfogo della neo mamma, riportato in un articolo de Il Fatto quotidiano, ha riscosso moltissimi commenti, letteralmente dividendo il web tra chi la capisce e l’appoggia e chi invece l’accusa di non essere grata di un’esperienza che molti cercano ma non avranno mai.

“Voglio solo tornare alla mia vecchia vita. Ho avuto una vita tranquilla, pacifica, non eccitante, ed è quello che mi piace. Sono una persona molto introversa e chiusa in me stessa ed ero sempre felice di stare da sola, lavorare da casa, guardare Netflix la sera, godermi la natura, cenare fuori di tanto in tanto. Forse una vacanza una volta ogni tanto”.

Durante la lunga confessione, la donna ha concluso di non essere portata per fare la mamma: “Non mi piace essere genitori. Penso che sia principalmente il costante senso di responsabilità, dover costantemente intrattenere un bambino, non essere mai in grado di sedersi e rilassarsi e non fare nulla tutto il giorno, dover sempre essere in allerta”.

La donna non ha però perso le speranze nel futuro, e chiede conferma gli utenti, magari in chi ha bambini più grandi di sua figlia: “Mi chiedo se mi divertirò di più una volta che potrò ragionare un po’ con lei e lei potrà divertirsi di più? O rimpiangerò sempre la perdita della mia vecchia vita?”.