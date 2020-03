Coronavirus. Immobile furioso contro un dottore inglese: “Sei una testa di c..zo”

L'attaccante della Lazio infuriato su Instagram contro Christian Jessen di Malattie imbarazzanti e protagonista di un’uscita fuori luogo

Di: Redazione Sardegna Live

“Gli italiani usano il coronavirus per fare siesta, poltrire e non lavorare”. Queste le parole pronunciate dal medico inglese Christian Jessen, conduttore di Malattie imbarazzanti, celebre trasmissione tv in onda su Real Time, a proposito dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e il resto del mondo.

Le dichiarazioni pesanti del medico hanno fatto infuriare tantissimi utenti del web. Tra questi Ciro Immobile, attaccante della Lazio che attraverso il profilo Instagram ha commentato: “Vallo a dire ai parenti delle persone morte o di quelle che lottano, testa di cazzo. Te lo dico dal profondo del cuore: vai a cagare”