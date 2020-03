Coronavirus. Lunghe code per fare scorte di cannabis

I negozi riapriranno, se tutto andrà bene, il 6 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Se in Italia i cittadini hanno preso d’assalto i supermercati per fare scorte di cibo, acqua e prodotti per l’igiene personale, in Olanda fanno bene altro. I cittadini, preoccupati dall’emergenza Covid-19 si sono messi in fila davanti ai coffee shop a per fare scorta di Cannabis. L’assalto è scattato prima della chiusura dei punti vendita, ordinata dal governo, fino al 6 aprile.

Nel quadro delle misure annunciate per arginare il contagio da coronavirus, il governo dell'Aja - si legge in una nota - ha deciso che almeno fino al primo lunedì di aprile non riapriranno le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido. Stessa sorte toccherà anche a tutti i bar e ristoranti, così come le palestre, i club sportivi, le saune e i sexy shop.