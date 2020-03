Coronavirus. Ronaldo converte i suoi hotel in ospedali e paga di tasca i medici

CR7: “È importante seguire le istruzioni dell’Oms”

Di: Redazione Sardegna Live

Campione in campo ma anche nella vita. Cristiano Ronaldo ha deciso di convertire i suoi hotel in ospedali all’interno dei quali verranno ricoverate le persone affette da Coronavirus. A rendere nota la notizia è stato il quotidiano spagnolo Marca. “Tutti gli hotel di proprietà di Cristiano dai prossimi giorni saranno trasformati in ospedali gratuiti per i malati di Coronavirus che hanno bisogno di un letto e di una struttura dove poter essere curati", ha annunciato il giornale. "Ronaldo pagherà di tasca propria anche i medici e chiunque lavorerà nelle strutture per renderli al più presto ospedali accessibili a tutti, aiutando così la sanità in Portogallo a reggere in questo momento difficile".

Il numero 7 della Juventus in questi giorni si trova a Fuchal, in Portogallo in quarantena dopo la positività del compagno di squadra Daniele Rugani.

Qualche giorno fa Ronaldo ha scritto: "Il mondo sta vivendo un momento davvero difficile, che richiede massima attenzione da parte di tutti noi. Oggi vi parlo non come un giocatore di calcio professionista, ma come un figlio, come un padre. È importante seguire le istruzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per capire come affrontare al meglio l'emergenza". 

"La difesa della vita va oltre ogni diverso tipo di interesse. Vorrei offrire tutta la mia solidarietà a coloro che stanno lottando contro il virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani. Il mio continuo supporto va ai professionisti che stanno mettendo in gioco le loro vite per salvare tutti noi".