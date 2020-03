La Francia chiude bar e attività, ma oggi si vota per le comunali

Sono 47 milioni i francesi chiamati al voto in piena emergenza coronavirus

Di: Redazione Sardegna Live

La Francia segue l'esempio italiano chiudendo tutti i luoghi pubblici "non indispensabili", fra i quali ristoranti, bar, luoghi di culto. Lo ha annunciato in diretta tv il primo ministro, Edouard Philippe. Philippe ha sottolineato che la decisione è stata presa d'accordo con il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e con il comitato di scienziati dal momento in cui gli inviti a limitare gli spostamenti "non sono stati adeguatamente osservati" dai francesi.

E' singolare, però, come oggi 47 milioni di francesi siano chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni comunali.

Ad oggi sono 4.499 i casi confermati di coronavirus in Francia, compresi 91 decessi.