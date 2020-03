Brasile, il presidente Bolsonaro positivo al coronavirus

Positivo il primo test, di recente ha incontrato Trump

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è risultato positivo al primo test per il coronavirus. A riportare le indiscrezioni è la stampa brasiliana, manca la conferma ufficiale. Per gli esiti di un secondo tampone di conferma, che il presidente avrebbe già eseguito, occorrerà attendere le prossime ore.

Ieri erano state pubblicate le foto dell’incontro tra il leader brasiliano e Donald Trump, qualche giorno fa, in Florida. Una cena alla quale ha partecipato anche il portavoce di Bolsonaro, Fabio Wajngarten, il cui test aveva già dato positivo giovedì.

Nel frattempo il figlio del presidente, il deputato conservatore Eduardo Bolsonaro, twitta: "Troppe bugie e poca informazione. L’esame non è ancora completato. Ci sono sempre queste persone nei media che dicono bugie, e se per caso la storia è vera dicono 'te l’avevo detto', se è falsa beh è solo una fake news in più".

L’allerta è massima anche alla Casa Bianca, nonostante le smentite sulle preoccupazioni di Trump. Per Bolsonaro, fino a due giorni fa, il Covid-19 non era altro che “la solita esagerazione messa in giro dai media”. Giovedì sera era apparso in tv con la mascherina, in compagnia del ministro della Salute, senza accennare al proprio caso ma preannunciando misure di contenimento per il virus in Brasile.