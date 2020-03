Coronavirus. La Germania non esclude 'scenario italiano'

Chiusura delle scuole per rallentare la diffusione del virus.

Di: Redazione - Adnkronos Salute

Non si può escludere che anche in Germania si verifichi uno scenario come quello italiano per quanto riguarda il dilagare della crisi coronavirus. Ad affermarlo è stato il direttore del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, auspicando che non si arrivi a tanto.

Wieler ha quindi definito la chiusura delle scuole un mezzo adatto a garantire un rallentamento della diffusione del virus.