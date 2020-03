Kenya, uccise dai bracconieri due rare giraffe bianche. "Forse resta un solo esemplare maschio al mondo "

Madre e cucciolo erano stati avvistati per la prima volta nel 2016. I ranger: "Enorme perdita per la lotta alla conservazione".

Di: Redazione Sardegna Live

Madre e cucciolo erano state avvistate per la prima volta nel 2016 in Kenya. Oggi dei tre esemplari di giraffa bianca ne resta solamente uno. Le due femmine sono state infatti uccise dai bracconieri, a Garissa nel nord-est del Paese, e resta solo un maschio che, secondo gli esperti dovrebbe essere l’unico esemplare al mondo. Il responso appare chiaro e scontato: estinzione per la specie assicurata.

Le giraffe soffrono di una rara forma di leucismo che non permette la classica pigmentazione rendendole così totalmente bianche. Si tratta di animali davvero unici: oltre alle due giraffe uccise c'era anche un maschio, sempre bianco, e si crede che al momento sia l'unico rimasto in vita al mondo.

Negli ultimi 30 anni scomparso il 40% della popolazione di giraffe a causa del bracconaggio.





Fra i primi a dare la notizia della morte dei due esemplari è stato Mohammed Ahmednoor, il direttore della Ishaqbini Hirola Community Conservancy, progetto di conservazione del Kenya, spiegando che gli ultimi avvistamenti delle giraffe bianche risalgono a tre mesi fa. "Questo è un giorno molto triste per la comunità di Ijara e del Kenya. Siamo l'unica comunità al mondo custode della giraffa bianca. Le uccisioni sono un duro colpo per gli straordinari passi compiuti dalla comunità per conservare specie così rare e un campanello d'allarme per un continuo sostegno agli sforzi di conservazione", ha dichiarato Ahmednoo.