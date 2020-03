Me too. Harvey Weinstein condannato a 23 anni di carcere per crimine sessuale e stupro

Con questa sentenza si è concluso definitivamente il processo all’ex produttore di Hollywood

Di: Redazione Sardegna Live

Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere. L’ex produttore cinematografico statunitense è stato riconosciuto colpevole di crimine sessuale di primo grado e stupro di terzo grado.

Weinstein rischiava da un minimo di 5 a un massimo di 29 anni di reclusione. Con questa sentenza si è concluso definitivamente il processo all’ex produttore di Hollywood. Il giudice ha deciso di condannare il 67enne a 20 anni per l'aggressione sessuale dell'assistente Miriam Hailey più altri tre per il rapporto sessuale non consensuale con l'aspirante attrice Jessica Mann.

Le due pene dovranno essere scontate consecutivamente.