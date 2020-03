Crolla l’hotel utilizzato per la quarantena: 70 persone sotto le macerie

I soccorritori hanno tratto in salvo 28 persone

Di: Redazione Sardegna Live

È crollato l’hotel che era stato utilizzato per ospitare pazienti in quarantena supplementare disposto per i pazienti guariti dal Covid-19. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio a Quanzhou, città della provincia cinese sudorientale del Fujian.

La dinamica dell’incidente e cosa abbia provocato il crollo non è ancora chiaro. Secondo i media cinesi sono già state portate in salvo 28 persone ma altre 70 sarebbero ancora intrappolate sotto le macerie.