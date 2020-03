Le nuove scarpe Puma assomigliano a Hitler: scoppia la polemica sul web

La polemica è nata in Russia poi si è spostata in Europa e negli Stati Uniti

Di: Redazione Sardegna Live

Le scarpe ricordano Adolf Hitler. La Puma è da qualche ora nell’occhio del ciclone a causa di una polemica scoppiata sul web a causa del nuovo modello di scarpe realizzato da uno dei marchi più famosi al mondo.

Secondo alcuni utenti infatti le nuove sneakers “Storm Adrenaline” assomiglierebbero a Adolf Hitler. La polemica è nata in Russia, ma si è ben presto spostata anche in Europa e negli Stati Uniti. Alcuni clienti del marchio hanno cercato di spegnere il fuoco ma ci sarebbero altre prove a sostegno della tesi che in realtà la Puma abbia deciso di mettere in commercio delle sneakers commemorative.

Innanzitutto il nome stesso del modello “Storm Adrenaline” sarebbe un’allusione alle Sturmabteilung, ovvero le squadre d’assalto naziste. Inoltre, il fondatore di Puma, Rudolf Dassler, era uno dei più grandi sostenitori del Partito nazista a livello locale. Ma l’indizio principale resta il fatto che, se guardate dall’alto, le sneakers ricordano veramente molto la pettinatura e baffi che contraddistinguono il volto di Hitler.