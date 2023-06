"È successo di nuovo": i Simpson e la profezia sul sottomarino Titan

"È successo di nuovo": recita così la didascalia che accompagna il video della puntata de 'I Simpson' che anticipa, si potrebbe dire, quanto accaduto al sottomarino Titan

Di: Arianna Zedda

La sitcom animata di Matt Groening è diventata da un po' di tempo famosa sul web per quella che pare essere la capacità di predire avvenimenti futuri. In rete è diventato virale il filmato dell'episodio che pronostica la drammatica fine del sommergibile della società OceanGate.

La serie animata aveva già previsto la corsa presidenziale di Donald Trump e la morte della Regina Elisabetta II . Gli episodi in questione questa volta sono dovuti: " Simpson Tide " e " Homer's Paternity Coot ". Nel primo Homer è il comandante di un sottomarino en el secondo, invece, il padre della famiglia protagonista prende il mezzo per visitare un relitto e recuperare un tesoro appartenuto a un suo vecchio parente , ma qualcosa almomento di riemergere va storto, non riesce a tornare in superficie e l'ossigeno scarseggia. Poi però si risveglia in ospedale e tutto finisce per il meglio.