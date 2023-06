Guerra in Ucraina, Putin: "Pronti missili nucleari Sarmat"

Di: Arianna Zedda

Presto saranno pronti per il dispiegamento i missili nucleari Sarmat e i primi veicoli per il lancio dei missili saranno usati a breve in combattimento: l'annuncio arriva dal presidente russo Vladimir Putin.

"La Russia continuerà a sviluppare la sua triade nucleare che è la principale garanzia della sicurezza", ha dichiarato Putin.

Il presidente ucraino Zelensky ha risposto a queste affermazioni sostenendo di non credere che Putin sia disposto a usare armi nucleari in Ucraina. "Ha paura per la sua vita, la ama molto. Ma non c'è modo di dirlo con certezza. E' uno che ha lanciato guerra al suo vicino".