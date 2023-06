Cacciato dalla palestra per aver fissato una donna, ma è non vedente

La disavventura del 21enne tiktoker Toby Addison raccontata durante l'Happy Hour Podcast

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Cacciato da una palestra per aver guardato una donna in un modo definito "inquietante". Ma lui, il 21enne Toby Addison, è un non vedente. A raccontare la disavventura capitata qualche anno fa al giovane - che all'epoca aveva 17 anni - è stato lo stesso TikToker nel corso dell'Happy Hour Podcast. Secondo quanto riporta Express, tutto sarebbe accaduto un giorno in cui il ragazzo stava visitando una nuova palestra e subito dopo il suo arrivo: Toby sarebbe stato avvicinato da "una donna furiosa" che lo avrebbe accusato di fissarla. A poco sarebbero valsi i tentativi di spiegazione e, dopo averlo chiamato "verme", la donna avrebbe quindi fatto in modo che il personale lo buttasse fuori.

"Non so davvero dove sto guardando per la maggior parte del tempo a meno che non stia parlando con qualcuno... Quindi stavo solo guardando dritto davanti a me e sfortunatamente c'era una donna che faceva degli esercizi", ha spiegato durante il podcast, continuando: “Non so cosa stesse facendo, se si trattasse di squat o altro dove potresti trovarti in una posizione più vulnerabile e non vuoi essere fissato. È venuta da me e all'inizio non sapevo che mi stesse parlando, perché non stavo facendo niente di male ma solo le mie cose. Ha detto qualcosa come 'Perché continui a fissarmi? Fermati. Non essere così inquietante'. Ho risposto 'oh no, scusa, sono cieco'. Avevo anche il mio bastone con me piegato sul grembo, ma lei non ne voleva sapere...", ha raccontato, aggiungendo: "È stata dura, ha messo a dura prova la mia fiducia e mi ha fatto sentire come se essere cieco fosse un problema".

Addison, che ora ha 225.000 follower su TikTok, è nato vedente ma ha iniziato a perdere drasticamente la vista dall'età di 11 anni. Posta regolarmente contenuti per i suoi follower sui social media per raccontare la vita da non vedente.