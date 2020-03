Brutti ricordi e sofferenza: arriva la pillola che farà dimenticare tutto

Di: Redazione Sardegna Live

Chi non vorrebbe eliminare dalla propria mente brutte esperienze, persone che ci hanno ferito o ricordi dolorosi. È in arrivo dal Canada la pillola generata dagli studi del ricercatore e psichiatra Alain Brunet di Montreal che da oltre 15 anni si occupa delle conseguenze derivate dal cosiddetto Pstd, lo stress post traumatico.

La terapia prevede che il paziente assuma una dose di propranololo, un betabloccante usato anche per curare l’ipertensione prima della seduta settimanale suddivisa in sei incontri. Durante la seduta al paziente viene chiesto di scrivere un ricordo che gli procura dolore e poi leggerlo ad alta voce. Infine grazie all'azione del farmaco a quella situazione che tanto ci addolora non verrà più associato un ricordo negativo.