Sorride ai visitatori del canile per convincerli ad adottarlo. Burreaux è la star del web

Il cucciolo di labrador è arrivato in canile quando aveva solo otto settimane

Di: Redazione Sardegna Live

Quando i visitatori del canile passano davanti al suo alloggio il cucciolo mostra i denti. Ma non in senso negativo o violento. Sembra infatti che il cucciolo nero di labrador voglia sorridere alle persone che lo osservano per mostrar loro quanto è bello, buono e simpatico e convincerli così ad adottarlo.

Burreaux, questo il nome del cucciolo, è stato accolto, quando aveva appena otto settimane, dall’organizzazione per la protezione degli animali Humane Society of Northwest Louisiana, insieme ad altri due cuccioli.