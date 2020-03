Berlinale, il trionfo di Elio Germano: miglior attore

Interpreta Antonio Ligabue in "Volevo nascondermi" di Giorgio Diritti. Ai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo la miglior sceneggiatura per "Favolacce"

Di: Redazione Sardegna Live

Trionfo italiano alla 70ma Berlinale, la prima diretta dall’italiano Carlo Chatrian.

Straordinario risultato per Elio Germano, premiato con l’Orso d’argento da miglior attore per la sua maiuscola perfomance in Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. Ai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo l’Orso d’argento per la sceneggiatura di Favolacce.

“Lo dedico ad Antonio Ligabue che vive qui con noi, dentro di me. E dedico il premio a tutti gli storti, gli sbagliati del nostro tempo” ha detto Germano.

Volevo nascondermi uscirà prossimamente dopo il rinvio dovuto a precauzioni epidemiche. L'uscita di Favolacce, invece, è prevista per il 16 aprile con Vision Distribution.