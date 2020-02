Tatuaggio sugli occhi: sbaglia inchiostro e perde la vista

Il tatuatore rischia fino a 3 anni di carcere per danni permanenti involontari

Di: Redazione Sardegna Live

Una ragazza polacca di 25 anni, voleva imitare la sua star musicale preferita facendosi tatuare gli occhi. Ma qualcosa è andato storto e dopo essersi sottoposta all'intervento la giovane ha perso la vista a entrambi gli occhi.

Aleksandra Sadowska, originaria della città di Wroclaw, nella Polonia occidentale, voleva avere gli occhi completamente neri, come Popek, il suo artista preferito. La donna ha contattato un tatuatore ma dopo l’intervento la 25enne ha accusato dolori fortissimi e si è resa conto che in un occhio non vedeva niente e nell’altro pochissimo. Il tatuatore l'aveva rassicurata dicendo che era normale e le ha consigliato degli antidolorifici. Ma dalle visite mediche è emerso che il tatuatore aveva sbagliato alcune manovre.

A causare il danno permanente sarebbe stato il tipo d’inchiostro utilizzato. Il tatuatore avrebbe infatti usato quello che viene utilizzato per la pelle quando invece per gli occhi esistono prodotti specifici. L’uomo ora rischia fino a 3 anni di carcere per danni permanenti involontari.