Birra Corona: perdita milionaria a causa del Codiv-19

L'azienda ha diramato una nota nella quale ha spiegato che non c'è alcun legame fra la birra e virus

Di: Redazione Sardegna Live

Ormai da diverse settimane l’argomento più gettonato è il Coronavirus. C’è chi si dice molto preoccupato e chi invece ci scherza su realizzando dei meme ironici. Alcuni di questi sono stati associati alla birra Corona.

E proprio a causa del nome in comune la nota bevanda alcolica ha registrato pesanti ricadute economiche che dimostrano come la birra messicana sia finita per essere vittima di questo esilarante accostamento. Perché per quanto possa sembrare assurdo, qualcuno ha veramente creduto che tra la birra e il virus ci fosse un legame.

L'azienda, nei giorni scorsi, è stata costretta a diramare una nota nella quale ha spiegato che non c'è alcun legame fra la birra e la polmonite cinese. I produttori stanno affrontando il peggior trimestre mai rilevato negli ultimi 10 anni e hanno registrato, in questi due mesi – ovvero da quando il coronavirus si è diffuso in Cina - una perdita di ben 132 milioni di sterline, l’equivalente di circa 154 milioni di euro.