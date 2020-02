Il bimbo viene messo in punizione contro il muro e il suo cane gli fa compagnia

La foto è stata postata dai genitori del bambino sorpresi dal comportamento del cane

Di: Redazione Sardegna Live

È diventata virale la foto di Peyton e del suo amico a quattro zampe Dash. Il bimbo, di tre anni, era stato messo in punizione dai genitori a causa di un litigio con la sorellina.

Peyton, che vive con la famiglia a Norwalk, nell'Ohio (Usa), è stato messo per qualche minuto in piedi contro il muro. Ma il cane, suo amico fedele e inseparabile, non l’ha voluto lasciare da solo e si è seduto accanto a lui per fargli compagnia. I genitori hanno voluto immortalare la scena e postare la foto sui social che, in poco tempo è diventata virale facendo il giro del mondo.