La scopa che resta in piedi da sola impazza sul web. “Accade ogni 3500 anni”, interviene la Nasa

La Nasa svela il mistero della scopa in equilibrio

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri sul mondo social è scoppiata la mania della scopa che sta in piedi da sola. Foto e video hanno invaso le pagine di milioni di utenti hanno voluto provare – per credere – a tenere la scopa in equilibrio.

«Oggi la Terra ha un’inclinazione particolare che si ripeterà solo fra 3500 anni, per cui la scopa si mantiene in piedi da sola. Lo dice la Nasa. Provate» si legge nei post divenuti virali.

Ma la Nasa si è sentita costretta a intervenire per smentire la strana teoria. “La spiegazione è dovuta a una legge fisica che ha a che fare con l’equilibrio: la scopa resta in piedi sempre se la mettiamo nella giusta posizione. Semplicemente non l'avevamo mai fatto prima”.