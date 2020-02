Coronavirus. Israele, Irlanda e Bosnia sconsigliano viaggi in Italia

Gli occhi del mondo puntati sul nostro Paese

Di: Redazione Sardegna Live

I contagi da Coronavirus in Italia aumentano ogni giorno e gli occhi del mondo sono puntati sul nostro Paese. Il ministro della sanità israeliano Yaacov Litzman "ha consigliato" agli israeliani di "non recarsi in Italia". "Stiamo controllando - ha detto alla Radio Militare - per stabilire se l'Australia e l'Italia diventeranno paesi i cui arrivi in Israele devono essere isolati al loro ingresso nel nostro territorio. Non abbiamo timore di imporre l'isolamento d'autorità".

Il governo irlandese sconsiglia da oggi i viaggi "nelle aree interessate" dalla diffusione del coronavirus in Italia. Il sito del ministero degli Esteri indica in una mappa come zone a rischio 5 regioni italiane: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Il governo sta ancora "valutando" se prendere provvedimenti per la partita del Sei Nazioni di rugby Irlanda-Italia (in programma a Dublino il 7 marzo).

Le autorità sanitarie della Federazione croato-musulmana, una delle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina, ha sconsigliato alle scuole di organizzare viaggi in Italia a causa dell'epidemia di coronavirus. Il portale Klix.ba sconsiglia i viaggi, oltre che in Italia anche in Cina, Corea del sud e Iran. Misure di controllo e prevenzione sono state prese in riferimento ai viaggiatori provenienti da questi Paesi.