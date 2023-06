Tre lavori e un master mentre cresce con amore il figlio di 9 anni

“Voglio rendere la sua vita migliore di quella che ho avuto io da bambino”: la storia del super papà

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Una storia di profondo amore paterno, impegno e attenzioni, che arriva dal New Jersey ed è stata riportata da Leggo.

I media americani, tra cui AbcNews, hanno parlato di un vero e proprio “esempio, in quanto ispira gli altri a fare come lui”.

Un super papà, Desmond Durham, di 36 anni, lo scorso 23 maggio ha conseguito un master alla Montclair State University mentre svolgeva tre lavori e cresceva il figlio di 9 anni da solo.

“Il mio programma era molto impegnativo - racconta lui stesso a Good Morning America – A letto mai prima di mezzanotte, sveglia tra le 5 e le 6”. Tutto ciò senza trascurare il figlio, considerato che si tratta di un genitore single: enorme attenzione ai suoi compiti, all’alimentazione, ai giochi. Durante i ritagli di tempo libero che riusciva a ritagliarsi, il super papà studiava per un master in arte.

Desmond è stato anche chiamato a tenere il discorso di apertura al College of Education and Human Services e al College of Science and Mathematics, visualizzato quasi 13mila volte su YouTube, in cui raccontava la sua storia, soprattutto di come sua madre, anch’ella genitore single, gli abbia trasmesso l'amore per lo studio e l’arricchimento culturale.

Il papà di Desmond era stato ucciso quando lui aveva appena 11 anni e la perdita del genitore lo ha traumatizzato, ma allo stesso tempo lo ha motivato a diventare un padre migliore per il figlio, e un modello per tutti gli studenti con cui ha a che fare da insegnante, uno dei 3 lavori che svolge, ha spiegato il 36enne.