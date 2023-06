Uccide compagna e figlioletta di un anno e mezzo, poi si suicida

L'altra figlia, di 5 anni, è salva per miracolo

Di: Alessandra Leo, immagine simbolo

Una tragedia familiare che arriva dal New Hampshire, dove un 42enne, Jamie Bell ha ucciso la compagna e la figlioletta di un anno e mezzo, poi si è sparato in testa.

A confermare la dinamica del drammatico episodio, come riporta Leggo, sono state le autopsie sui corpi delle povere vittime, la 35enne Nicole Hughes e la bimba di 18 mesi, Ariella Bell.

I due corpi senza vita sono stati trovati nella loro casa sabato con ferite da arma da fuoco. L’assassino è stato invece trovato morto accanto al fiume Merrimack a Franklin, e l'autopsia ha confermato che si è suicidato con un unico proiettile nel collo.



Gli inquirenti ritengono che Bell “abbia sparato e ucciso entrambe prima di fuggire e poi togliersi la vita”, ma le indagini non sono terminate.

In casa è stata trovata anche la figlia di 5 anni che Nicole Hughes aveva avuto da una precedente relazione, con una ferita da arma da fuoco al braccio destro e un taglio sulla schiena, ma fortunatamente non è in pericolo di vita ed è stata ricoverata in un ospedale in Massachusetts.