Sarda uccisa in Messico il 31 maggio: ci sono tre arresti

Ornella Saiu uccisa a colpi di pistola nel bardove lavorava

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

La polizia del Messico ha arrestato domenica tre persone presumibilmente implicate nell'omicidio di Ornella Saiu, la 40enne di origini sarde assassinata il 31 maggio scorso a Playa del Carmen (Yucatan).

La donna era partita 20 anni fa dalla Sardegna per raggiungere il Paese dell'America centrale in cerca di fortuna. E' stata assassinata a colpi di pistola da un uomo che ha fatto irruzione in un bar Sabrina 48, dove lavorava la vittima. Saiu ha lasciato un figlio di 18 anni, già orfano di padre, morto per una malattia.

I testimoni del brutale delitto avevano descritto l'assassino come una persona di corporatura robusta, con in testa un casco blu, arrivato in sella a una moto e fuggito subito dopo aver sparato. La caccia all'uomo è scattata immediatamente con analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza e interrogatori a tappeto. Oggi la svolta.