Non ce l’ha fatta Amy, la tiktoker che raccontava la sua lotta all'anoressia

Il suo ultimo drammatico video: “Ho paura, non so cosa mi stia succedendo”

Di: Alessandra Leo

Era seguita da 140mila followers Amy Eliis, tiktoker 43 enne che raccontava sul noto social la sua lotta contro l’anoressia attraverso il proprio canale, “SavingAmyCymru”. Voleva aiutare chi stava affrontando la sua stessa condizione ma, purtroppo, è deceduta dopo alcuni giorni dal suo ultimo video. La drammatica notizia è stata riportata da Leggo.

Attraverso quel contenuto che ha fatto emozionare e contemporaneamente spaventare i suoi seguaci, Amy diceva di spiegava di essere terrorizzata: “Ho paura, non so cosa sta succedendo. Cosa ho?”.

Il suo timore più grande era quello di morire senza aver ricevuto un'adeguata assistenza, per cui tempo fa aveva avviato una raccolta fondi in modo da arrivare a 200mila sterline con le quali avrebbe potuto avere delle cure specifiche, non previste dal sistema sanitario nazionale.

Il successivo aggiornamento sul suo account TikTok spiegava: “Amy ha preso le sue ali di farfalla ed è volata verso la sua prossima vita. Amy ci ha insegnato così tanto. Grazie per tutto il vostro aiuto e supporto, ha significato molto per lei mentre faceva il possibile per ottenere l'aiuto specialistico che stava chiedendo”.

La 43enne aveva raccontato la sua storia denunciando anche una grave mancanza di supporto sanitario, a causa di cui non aveva mai potuto curare la malattia in modo adeguato.