Il miracolo di 2 gemelline nate 10 settimane prima: “I medici le davano per spacciate”

“Pesavano solo 900 grammi l’una”, ma la forza della natura, si sa, a volte è imprevedibile e le due piccoline stanno per compiere un anno di vita

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Florence e Mabli sono 2 adorabili gemelline di Abergele, nel nord del Galles, che stanno per compiere un anno di età. Un vero e proprio miracolo, considerato che i medici le davano per spacciate appena sono nate. La lieta notizia è stata riportata da Leggo.

Venute al mondo ben 10 settimane prima della scadenza della gravidanza di mamma Laureanna, le due neonate pesavano poco più di 900 grammi l'una e nessun medico avrebbe scommesso sulla loro sopravvivenza. Ma la forza della natura, si sa, a volte è imprevedibile: le due piccoline ora stanno benissimo e, dopo 10 mesi trascorsi tra ospedali, viaggi, paure e sacrifici, si apprestano a cominciare una splendida vita con i genitori.

Subito dopo la loro nascita, Tom e Laureanna Bond hanno vissuto un vero e proprio incubo: i medici avevano spiegato loro che al 90% della probabilità le loro figlie non ce l'avrebbero fatta.

“Durante la gravidanza ci sono state delle complicanze, ma i medici mi hanno aiutato a tirare avanti il più possibile la gestazione, poi però, sono dovute uscire, anche se ancora molto piccole. Poi con il cesareo sono state fatte nascere anche se con un anticipo di 10 settimane. E per giorni interi non ho potuto vedere le mie bambine. Sono state prese dai medici per le cure e io non le ho più viste”, ha dichiarato la mamma al Daily Mail.

“Le hanno portate in strutture ospedaliere diverse a più di 20 chilometri l'una dall'altra. Così abbiamo deciso di dividerci. Mio marito è stato al fianco di Florence e io non ho lasciato un attimo Mabli - ha spiegato Laureanna - Ho salutato la piccola Florence e non sapevo se l'avrei mai più vista. È stato tremendo”.

Una storia cominciata nel panico ma conclusa a lieto fine: ora i problemi di salute delle piccole sono un lontano ricordo e i 4 componenti della famiglia possono sorridere serenamente.