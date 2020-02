La Regina Elisabetta: “Harry e Megan non possono più usare l’etichetta di Royal”

Una nuova etichetta per i duchi di Sussex

Di: Redazione Sardegna Live

I Sussex non potranno più utilizzare l’etichetta “reale” nel loro marchio. La decisione è stata presa dalla regina Elisabetta dopo le dimissioni dei coniugi Harry e Megan.

La patola Royal dovrà essere cancellata dal profilo Instagram e dal sito. I duchi hanno speso migliaia di sterline per registrarlo in tutto il mondo per una serie di articoli e attività, tra cui anche una organizzazione benefica.

La difficile decisione è stata presa nell'ambito dei nuovi accordi e la coppia pare aver accettato di buon grado l'imposizione di Elisabetta e sarebbe pronti a utilizzare una nuova etichetta.