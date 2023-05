Sposo tradito mostra agli invitati le foto della sposa a letto con il testimone

La vendetta durante il pranzo di nozze. Il finale della vicenda è epico!

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

La vendetta eclatante di uno sposo tradito: nel bel mezzo del pranzo di nozze, il giovane ha rivelato il tradimento della moglie durante il discorso e non si è limitato a questo.

La tragicomica vicenda è stata raccontata nel podcast The Unfiltered Bride, dalle wedding planner Georgina e Beth, entrambe con sede nel Gloucestershire, ed è stata poi riportata da Leggo.

Lo sposo tradito ha distribuito a parenti e amici della coppia le foto della sposa durante un rapporto sessuale con il testimone, e dopo la scottante rivelazione se n’è andato con tutta la sua famiglia, che secondo Georgina era già al corrente di tutto.

“Ho un'altra storia da raccontarvi. Non posso dirvi chi me l'ha raccontata perché non mi è permesso raccontarla, ma v*o, la racconterò comunque – ha detto la wedding planner - C'è stato il matrimonio, gli sposi si sono sposati, una bella cerimonia, un rinfresco, si sono seduti per il pranzo di nozze, hanno mangiato, hanno fatto i discorsi dopo il pranzo. Il padre della sposa fa le sue cose, lo sposo si alza e dice: ‘Prima di iniziare, ci sono alcune buste che stanno arrivando. Se potete aprirle. Sì, sono foto della sposa che si scopa il testimone, quindi ora me ne vado’”.

“Ha lasciato cadere il microfono e lui e tutta la sua famiglia lo sapevano e se ne sono andati perché volevano che la sposa avesse dovuto pagare il cibo” ha affermato Georgina.

Ovviamente sono stati numerosissimi i commenti sotto quel video: “Mi è caduta la mascella”, “Non lo biasimo affatto! Io farei lo stesso”, “Ma perché l'ha sposata lo stesso?”, “La vita è tutta una questione di tempismo! Che leggenda!”.