Le mur des je t'aime - Il muro dei ti amo compie 20 anni

Le mur des je t'aime (Il muro dei ti amo), diventata una delle attrazioni turistiche più amate di Parigi, compie 20 anni. Il muro, che si trova nella piazza Giardino Jehan Rictus nel quartiere Montmartre riporta la scritta ti amo in tutte le lingue del mondo. L’installazione è stata realizzata nel 2000 dal calligrafo Fédéric Baron e dall'artista murale Claire Kito. È largo 40 metri, ed è composto da 612 piastrelle di lava smaltata della dimensione di 21x29,7 centimetri, sulle quali è riportata la frase "Ti amo" 311 volte in 250 lingue tra cui anche alcune lingue rare come navajo, inuit, bambara ed esperanto.

Il simbolismo del muro è una scelta personale dell'artistaIl muro solitamente rappresenta una divisione e separazione, e qui Fédéric Baron desiderava che un muro potesse anche essere un supporto per il più bello dei sentimenti umani. Gli schizzi rossi sul muro simboleggiano le parti di un cuore spezzato e possono essere raccolti per formare un cuore.